Воспитывает маленькую дочь: появились фото жертвы полицейских Кагарлыке

26-летняя Неля Погребицкая, которую насиловали и пытали в полицейском отделении Кагарлыка, воспитывает 5-летнюю дочку, больную ДЦП.

Об этом сообщает “КП” в Украине”.

Журналистам удалось пообщаться с родственниками и односельчанами потерпевшей. Сама Неля, которая живет в селе Ставы рядом с Кагарлыком, с журналистами пока на связь не выходит.

“Не агрессивная, спокойная и добродушная девушка. Она стеснительный и правильно воспитанный человек. Не так давно около года проработала в ресторане. Сейчас у ее дочери проблемы с ножками, поэтому Неля все время сидела с ней дома, ухаживала за ребенком”, – говорит двоюродный брат потерпевшей Николай Погребицкий.

Он также отмечает, что ранее Неля проблем с законом не имела.

Односельчане неохотно говорят о происшествии, однако сочувствуют потерпевшей и отзываются о ней положительно. Жительница села Катерина говорит, что семья Нели жила скромно, но пристойно.

“Говорят, что у нее отношения с мужем были проблемные. Очень много ссорились. Возможно, на почве ревности. Вроде бы в последнее время вместе не жили. Так-то о ней мало кто что-то знает. Однако все сходятся в одном – какой бы она ни была, но ее очень жаль. Ни одна женщина не заслуживает испытать такое… В школьные годы она была обычным ребенком, не проблемным, наоборот, очень серьезной и ответственной. Занималась спортом. Нельзя сказать, что у них неблагополучная семья, это не так. Просто очень скромно жили. Пьяными их никто никогда не видел. Нелина дочь тоже всегда аккуратно одета, чистая, ухоженная, так же, как и сама Неля”, – рассказала Катерина.

Подробнее о том, что произошло в Кагарлыке читайте в материале “источника”: Насиловали по очереди и стреляли над головой: что известно о зверских пытках девушки в Кагарлыке.