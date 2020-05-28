В Украине стартовало ИФА-тестирование на коронавирус: кто должен его пройти

В Украине начали тестирование на коронавирус COVID-19 методом ИФА
Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Украины.
По состоянию на среду, 27 мая, в стране провели 1 355 тестов. В частности, тестирование делают в Винницкой, Донецкой, Закарпатской, Киевской, Луганской, Харьковской, Херсонской областях и Киеве.
В Украине диагностирования на COVID-19 проводят не менее 62 государственных лабораторий, а также частные (15). За все время исследовано 312 532 образцов методом ПЦР (полимеразной цепной реакции) и ИФА (иммуно-ферментный анализ).
Больше ПЦР-исследований по состоянию на 27 мая провели:
- ГУ “Киевский городской ЛЦ МЗ Украины” – 25 714;
- ГУ “Винницкий ОЛЦ МЗ Украины” – 19 234;
- ГУ “Черновицкий ОЛЦ МЗ Украины” – 17 237;
- ГУ “Черкасский ОЛЦ МЗ Украины” – 14 621;
- ГУ “Запорожский ОЛЦ МЗ Украины” – 13 846.
В соответствии с приказами Минздрава, тестированию подлежат:
- люди, которым установлено подозрение на COVID-19;
- люди, контактировавшие с пациентом с подтвержденным COVID-19;
- пациенты с пневмонией;
- медработники (каждые 5 дней);
- пациенты, которые выздоровели (для снятия диагноза).
Как сообщал “источник”, в Украине будут постепенно ослаблять карантинные ограничения, открывая многие объекты и снимая запреты. С начала лета в стране объявлено три даты, когда будут сняты некоторые запреты.