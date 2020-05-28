Немецкий друг Путина отличился оскорблением украинского посла: появилась реакция МИД

Бывший канцлер Германии, глава совета директоров “Роснефти”, пророссийский политик Герхард Шредер завел подкаст и в первом же выпуске оскорбил посла Украины в Германии Андрея Мельника.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Подкаст длится около получаса. Вопросы задает бывший пресс-секретарь Шредера Бэла Анда, а политик отвечает. В первом выпуске Шредер резко высказался об украинском после, который критиковал его ранее, назвав украинского дипломата “карликом”.

“Не стоит донимать друг друга санкциями. Я пытался сказать, что это справедливо и по отношению к России. Почему тогда то ли посол, то ли бывший министр иностранных дел, какой-то карлик из Украины, меня критикует?” – спрашивает Шредер.

“Да, да, какой-то карлик из Украины… Это никого не интересует, даже в Германии“, – сказал Шредер, не называя имени украинского посла Андрея Мельника.

Повод для выпада Шредера – интервью Мельника берлинской газете Tagesspiegel в начале мая, в котором украинский дипломат подверг критике призывы бывшего канцлера к снятию санкций с России, введенных за ее действия против Украины.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник ранее назвал Шредера “топ-лоббистом Кремля” и предложил ему пари о том, что оккупированный Крым вернется в состав Украины.

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар назвал подлым и низким высказывание бывшего канцлера Германии в адрес посла Мельника

“Очень подленько и низко, как для экс-канцлера Германии, но как говорится, “с кем поведешься, от того и наберешься”. Этот комментарий Шредера – предостережение для других сторонников РФ в Европе: не водитесь с российскими деньгами! А нашего посла в обиду не дадим!” – написал Боднар в Facebook.

Как сообщал “источник”, ранее Шредера внесли в базу “Миротворца”.