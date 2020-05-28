Вознесение Господне: история праздника и главные запреты 28 мая

В четверг, 28 мая, христиане празднуют Вознесение Господне, его отмечают на на 40-й день после Пасхи.

Вознесение Господне: лучшие открытки и поздравления в стихах и прозе

“источник” рассказывает об истории праздника, его значении и главных запретах дня.

Вознесение Господне – один из 12-ти главных праздников православных, который установлен в память о вознесении Христа и предупреждении о его втором пришествии на землю. В народе считают, что с этого дня лето вступает в свои права.

История Вознесения

Вознесение произошло на горе Елеон спустя 40 дней после воскрешения Христа. Последние дни на земле он провел в окружении учеников и паствы, беседуя с ними о вере, Божьем Царстве и готовил их к сошествию Святого Духа. Благословив учеников, Христос сказал, что будет присутствовать с ними незримо. И вознесся на небо к Отцу. Это означало, что теперь место в Царстве Божьем уготовано и людям – тем. кто жил праведно.

После два ангела возвестили, что во второй раз на землю Спаситель вернется на суд божий.

Если Вознесение отмечают на 40-й день после Пасхи, то Троицу празднуют 7 июня – на 50-й день после Светлого Воскресения Христова.

Что можно и нельзя делать в праздник

Православные начинают день с посещения церкви, где священники совершают литургию. Из храмов традиционно выносят плащаницы (ткани с изображением Христа). В народе верят, что в праздник Вознесения лето вступает в свои права. Также день связывают с первым урожаем пшеницы, ранних овощей и фруктов.

Считалось, что в этот день нельзя горевать, работать, ссориться или думать о дурном. Также нежелательным было отказать в помощи нуждающимся.

После этого дня православным больше не приветствовали друг друга фразой “Христос Воскрес”.

Как сообщал “источник”, ранее стало известно, сколько дней украинцы будут отдыхать в июне.