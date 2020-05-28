Убивали урожай и превращали улицы в реки: Украину накрыли мощные ливни с градом, фото и видео

27 мая в Украине различные регионы накрыли сильные ливни, которые во многих местах сопровождались крупным градом.

Местные жители публикуют в социальных сетях фото и видео непогоды.

Многие жалуются на то, что град уничтожил будущий урожай. В частности, жители Владимир-Волынского и Иваничевского районов Волынской области говорят, что град шел всего несколько минут, но этого хватило, чтобы повредить зародыши плодов на деревьях.

В Тернопольской области град также повредил огороды и посевы. Жители Збаража рассказывают, что кроме осадков бушевал сильный ветер и серьезно опустилась температура воздуха.

В Черновцах некоторые улицы в центре города затопило, а выпавшего града было так много, что местами он напоминал снег. В то же время, мэр города заявил, что непогода не привела к критическим последствиям.

Также ливни добрались до юга Украины. В Мелитополе Запорожской области ливни прошли уже ночью, с 27 на 28 мая, и также затопили некоторые улицы.

Как сообщал “источник”, синоптики прогнозируют, что дожди в Украине прекратятся лишь в воскресенье, 31 мая.