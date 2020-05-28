Причастен к гибели ребенка: всплыли скандальные детали о стрелке, устроившем бойню под Житомиром

В семье Анатолия Захаренко, которого подозревают в убийстве семи человек в Житомирской области, ранее уже произошла трагедия с огнестрельным оружием – от выстрела из ружья погиб ребенок.

Об этом со ссылкой на односельчан Захаренко сообщает “КП” в Украине”.

По их словам, около 15-20 лет назад один из сыновей взял ружье Захаренко и застрелил своего брата, Виталика. Старшему мальчику на тот момент было около десяти, младшему – около пяти лет. Ружье, как утверждают, было оставлено без присмотра: трагедия произошла то ли возле пруда, куда мужчина приехал после охоты, то ли дети взяли ружье дома, потому что оно хранилось не в сейфе.

При этом, как говорят односельчане, ответственности за это никто не понес, оружие и право на него у Захаренко не отобрали. Также мужчину обвиняют во вспыльчивом характере и домашнем насилии.

“Он с удара челюсти выбивал. Да и жену поколачивал. Натерпелась Оля с ним. Иногда думаю – если б она не привела это несчастье в село, и ребенок ее бы остался жив, и сейчас этого горя бы не было”, – говорит уроженка села Виктория.

Как ранее сообщал “источник”, в Киеве похоронили бойцов Нацгвардии, которых 22 мая расстрелял арендатор пруда Анатолий Захаренко в Житомирской области.