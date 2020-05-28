Вознесение Господне: красивые открытки, стихи и видеопоздравления

В четверг, 28 мая, православные христиане и католики византийского обряда отмечают праздник Вознесение Господне.
“источник” подготовил лучшие открытки, стихи и видеопоздравления для ваших родных, друзей и близких.
Вознесение завершает спасение Христа после смерти и означает его возрождение. В этот день традиционно посещают церковь, ставят свечи за умерших родственников и просят прощения за нанесенную обиду.
Мы все вместе отмечаем сегодня
День святой — Вознесение Господне!
Нам на улицу сор не нести из избы,
Мы попросим лишь свет у судьбы.
Пусть станет лестница для всех,
Не только заветом о вере в успех.
Пусть всяк будет помнить о том,
Что Бог его любит на небе святом.
Поздравляем христиан мы в вознесения светлый день.
Пусть всесильна будет вера, не падет сомнений тень.
Пожелаем вам все заповеди неуклонно соблюдать,
И всесильную мощь Бога каждый день вам признавать.
В праздник вознесения Христа,
Пожелать мы для мирян готовы:
Праведную жизнь ведите вы всегда,
Соблюдайте христианские основы.
С Вознесением Господним
Поздравляю всех сегодня.
Обратите взгляд свой к Богу —
Пусть укажет вам дорогу.
Чтите ближнего, любите
И с добром в душе живите.
Улыбайтесь миру, людям.
Пусть же каждый счастлив будет!
Вознесение Господне
Время праздновать пришло,
Ведь со Светлой нашей Пасхи
Сорок дней уже прошло,
Вам желаю в этот праздник
Лишь достатка и тепла,
Благ и радостей, удачи,
В гору пусть идут дела!
С Вознесением Господним
Поздравления прими,
Пусть исполнятся сегодня
Все мечтания твои.
И от божьей благодати
Станет мир вокруг теплей,
Будут только свет и счастье
В жизни царствовать твоей!
Как рассказывал “источник”, праздник Вознесения Господнего отмечается в память о вознесении Иисуса Христа на небеса. Дата празднования меняется каждый год, так как приходится на сороковой день после Пасхи.