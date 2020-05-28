Вознесение Господне: красивые открытки, стихи и видеопоздравления

В четверг, 28 мая, православные христиане и католики византийского обряда отмечают праздник Вознесение Господне.

“источник” подготовил лучшие открытки, стихи и видеопоздравления для ваших родных, друзей и близких.

Вознесение завершает спасение Христа после смерти и означает его возрождение. В этот день традиционно посещают церковь, ставят свечи за умерших родственников и просят прощения за нанесенную обиду.

Мы все вместе отмечаем сегодня

День святой — Вознесение Господне!

Нам на улицу сор не нести из избы,

Мы попросим лишь свет у судьбы.

Пусть станет лестница для всех,

Не только заветом о вере в успех.

Пусть всяк будет помнить о том,

Что Бог его любит на небе святом.

Поздравляем христиан мы в вознесения светлый день.

Пусть всесильна будет вера, не падет сомнений тень.

Пожелаем вам все заповеди неуклонно соблюдать,

И всесильную мощь Бога каждый день вам признавать.

В праздник вознесения Христа,

Пожелать мы для мирян готовы:

Праведную жизнь ведите вы всегда,

Соблюдайте христианские основы.

С Вознесением Господним

Поздравляю всех сегодня.

Обратите взгляд свой к Богу —

Пусть укажет вам дорогу.

Чтите ближнего, любите

И с добром в душе живите.

Улыбайтесь миру, людям.

Пусть же каждый счастлив будет!

Вознесение Господне

Время праздновать пришло,

Ведь со Светлой нашей Пасхи

Сорок дней уже прошло,

Вам желаю в этот праздник

Лишь достатка и тепла,

Благ и радостей, удачи,

В гору пусть идут дела!

С Вознесением Господним

Поздравления прими,

Пусть исполнятся сегодня

Все мечтания твои.

И от божьей благодати

Станет мир вокруг теплей,

Будут только свет и счастье

В жизни царствовать твоей!

Как рассказывал “источник”, праздник Вознесения Господнего отмечается в память о вознесении Иисуса Христа на небеса. Дата празднования меняется каждый год, так как приходится на сороковой день после Пасхи.