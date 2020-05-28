Туристов на пляжах в Турции ждут “сюрпризы”: появились интересные подробности и фото

В Турции готовятся к постепенному ослаблению карантинных ограничений для туристов из других стран, а пляжи готовят к приему посетителей с учетом правил социального дистанцирования.

Соответствующие фото опубликовало издание Milliyet.

На снимках запечатлены пляжи в Анталии, где уже установили специальные деревянные столбы, с натянутыми между ними канатами. Таким образом пляж разделили на зоны, чтобы отдыхающие придерживались дистанции друг рядом с другом.

В то же время, небольшие пляжи, где достаточное расстояние обеспечить невозможном, открывать пока не будут.

Как ранее сообщал “источник”, несмотря на масштабный удар по индустрии туризма со стороны пандемии коронавируса, по оптимистическому сценарию, курорты Турции и Египта будут готовы принимать туристов уже в июле.