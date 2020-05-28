Еще одна жертва и жена-свидетельница: всплыли новые подробности про копов-извергов из Кагарлыка

В деле полицейских из Кагарлыкского отдела полиции, которых подозревают в изнасиловании и пытках женщины, установлен еще один эпизод, связанный с выбиванием показаний и превышением служебных полномочий.

Об этом сообщает “Цензор.НЕТ” со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что речь идет о мужчине, к которому незаконно проникли в жилище, изъяли имущество, доставили в отделение, применяли незаконные методы, требуя сознаться в совершении преступлений.

Вместе с тем жена одного из подозреваемых, Сергея Сулимы, утверждает, что ее муж, якобы не насиловал девушку. Об этом она написала в комментариях под постом о их свадьбе на странице своего мужа в Facebook, утверждая, что “видела все собственными глазами”.

“Я знаю правду… Я видела девушку собственными глазами. Если бы это была правда, я бы не защищала мужа. Я разглашать ничего не буду… Знаю точно и видела тех людей, какие они! Я буду стоять на своем. Если бы это все было так, не смела бы защищать свою семью, а тем более мужа, который такого не делал!”, – написала жена подозреваемого.

Как сообщал “источник”, жертва копов в Кагарлыке 26-летняя Неля, которую вызвали в качестве свидетеля по делу о краже и поиздевались над ней, воспитывает 4-летнего ребенка с инвалидностью.