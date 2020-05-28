Вознесение Господне: лучшие открытки и поздравления в стихах и прозе

В четверг, 28 мая, верующие отмечают христианский праздник Вознесение Господне.

“источник” подготовил лучшие поздравления и открытки для ваших родных, друзей и близких.

Мир дому, чтобы вера и любовь грели и оберегали сердца, близких и горячо любимых людей. Пусть в небе всегда светит звезда, которая освещает дорогу и направляет на истинный путь. Всех благ и процветания! С Вознесением Господним!

Звенят колокола

И празднуют сегодня

В церквях и городах

Вознесение Господне!

Желаю духом крепнуть,

Обиду не таить,

Чего душа желает –

Смогли осуществить!

Чудес вам добрых в доме,

Уверенности, сил.

В тяжелое чтоб время

Бог в сердце вашем жил!

Поздравляю с Вознесением Господним и желаю всего самого доброго и светлого в этот замечательный праздник! Пускай душа будет полна счастья, радостных эмоций и любви! Пускай Господь пошлет свое благословение и помогает во всех благих делах и начинаниях!

С Вознесением Господним

Поздравления прими,

Пусть исполнятся сегодня

Все мечтания твои.

И от божьей благодати

Станет мир вокруг теплей,

Будут только свет и счастье

В жизни царствовать твоей!

Вот и отсчитал календарь 40 дней от Пасхи и пришел Святой праздник Вознесение Господне. Сегодня хочется пожелать всем христианам укрепления веры, смирения, отпущения грехов. Пусть каждый ваш шаг будет направлен лишь на добро, а от неверных решений хранит и оберегает Вас Бог.

С Вознесением Господнем,

От души вас поздравляю.

Под защитой божьей быть,

Вам всегда, везде желаю.

Вы живите мирно, тихо,

Дары божьи уважайте.

Научитесь жизнь ценить,

Он все видит, это знайте!