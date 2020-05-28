Часть Украины накроет жара, но с “сюрпризами”: прогноз погоды на 28 мая

В четверг, 28 мая, в Украине установится достаточно теплая погода, на востоке страны столбики термометров будут подниматься до +25 градусов, но испортят картину осадки.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

Дожди обещают на всей территории страны, в отдельных областях – грозы.

“28 мая ночью в юго-восточной части, днем в большинстве северных, центральных, Одесской и Николаевской областях значительные дожди, днем на Левобережье грозы, порывы ветра 15-20 м/с (первый уровень опасности, желтый)”, – сказано в сообщении.

Температура воздуха в среднем будет составлять +17+19 градусов днем.

Стоит отметить, что дожди в Украине продержатся до конца месяца, после чего погода должна улучшиться, но по прогнозам синоптиков, первые два месяца лета также будут богатыми на осадки.

Как сообщал “источник”, 27 мая в Черновцах прошел сильный ливень с градом.