Палатки просто сносит ветром: жуткие условия обсервации в России показали на видео

В России в палаточном городке в непогоду закрыты на карантин из-за вспышки коронавируса более тысячи людей.

Об этом сообщают в Telegram-канале Baza.

Среди работников золотого месторождения в Красноярском крае обнаружили зараженных еще в начале мая. Потому карьер “Титимуха” стал местом обсервации.

Однако места на всех не хватило, потому руководство золотодобывающего комбината “Полюс” попросило помощи у Минобороны РФ. На месте установили палаточный лагерь, где и проживают люди.

Отмечают, что сейчас там температура немного превышает ноль градусов за Цельсием. А из-за сильного ветра палатки просто сносит. Работники жалуются на условия и снимают видео с места временного проживания.

Как сообщал “источник”, в Санкт-Петербурге (РФ) пациентов размещают на обсервацию в выставочном центре “Ленэкспо”.