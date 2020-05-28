“Знаменитая” пенсионерка с Закарпатья покорила самолет и взорвала сеть: видео

Популярная бабушка Рина с Закарпатья, которая прославилась благодаря роликам в Instagram, где она каталась на кабриолете, снова удивила пользователей сети.

Об этом сообщает ресурс Mukachevo.net.

Сейчас бабушка нашла для себя новое экстремальное занятие – она села за штурвал самолета. Ее внук Иван Куцына рассказал, что такая идея пришла после успеха видео про кабриолет и фуру.

“Мы снимали это видео в Коломые. Это была компания, которая предоставляет такие услуги. Договорились о встрече и сняли. Кстати, это был тот самый самолет на котором облетел Карпаты Дмитрий Комаров (телеведущий программы “Мир наизнанку” – “источник”). Да, конечно с нами был инструктор. Он совершил взлет и посадку, а уже в воздухе дал порулить бабушке”, – рассказал Иван.

Он также отметил, что бабушка совсем не нервничала и справилась на все 100%.

“Я знал, что все будет хорошо, мне и бабушке очень понравилось. Кстати, теперь бабушка хочет прыгнуть с парашютом, но это еще под вопросом”, – добавил блогер.

Как сообщал “источник”, известная пенсионерка, которая неожиданно стала популярным Instagram-блогером, баба Рина из Закарпатья, удивила пользователей сети новым видео – она села за руль фуры и устроила дрифт.