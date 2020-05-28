Искали десятилетия: археологи показали фото уникальной находки времен Древнего Рима

На севере Италии под землей обнаружили древнеримский мозаичный пол здания.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на ВВС.

Объект обнаружили под виноградником в коммуне Неграр-ди-Вальполичелла, что к северу от Вероны.

Ученые ранее догадывались о существовании древнеримской виллы в этой местности, однако не могли найти точное место.

В настоящее время проводятся раскопки. Судя по фото, мозаика прекрасно сохранилась, как и фундамент виллы.

На сайте местной коммуны говорится, что исследователи наконец нашли этот объект “после десятилетий неудачных попыток”.

Для завершения раскопок понадобятся “значительные ресурсы”. Но местные власти пообещали оказать необходимую помощь.

Как сообщал “источник”, ранее археологи обнаружили в Испании свинцовый саркофаг времен Древнего Рима.

Также ранее в Британии археологи обнаружили детскую игрушку времен Древнего Рима.