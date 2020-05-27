Динамо – Олимпик – 2:0 Видео матча

Киевское “Динамо” и донецкий “Олимпик” встречались в товарищеском матче. Игра проходила в Киеве на стадионе “Динамо” им. В. Лобановского без зрителей и завершилась со счетом 2:0 в пользу столичной команды.

Смотрите на “источнике” полное видео матча “Динамо” – “Олимпик”.

Товарищеский матч

ДИНАМО Киев – ОЛИМПИК Донецк – 2:0

Голы: Цитаишвили, 2; Цитаишвили, 4.

Динамо: Бущан (Бойко, 31) Кендзера (Сирота, 31), Попов (Забарный, 31), Шабанов (Шепелев, 31), Миколенко (Андриевский, 31), Сидорчук (де Пена, 31), Буяльский (Кадири, 31), Дуэлунд (Караваев, 31), Цитаишвили (Сухоручко, 31), Вербич (Соль, 31), Русин (Кендзера, 31 (Бенито, 45)).

Олимпик: Халими, Кравченко, Гришко, Цимбалюк, Гошкодеря, Лебеденко, Чогадзе, Романовский, Политыло, Балашов, Шахаб.

Для столичного клуба это был второй матч после выхода команды с карантина, который был вызван пандемией коронавируса. Перед этим киевляне сыграли вничью со львовским “Рухом”. Встреча, состоявшаяся 22 мая, завершилась безголевой ничьей.

Ранее “источник” сообщал, что была названа дата возобновления чемпионата Украины по футболу.