Необходим предохранитель: эксперт назвал важный фактор в легализации игорного бизнеса в Украине

В законе о легализации игорного бизнеса в Украине должен быть прописан механизм работы регулятора, который позволит контролировать обязанность операторов придерживаться принципов ответственной игры и своевременно предупреждать население о риске игровой зависимости.

Об этом написал Генеральный секретарь Европейской ассоциации изучения азартных игр из Нидерландов Питер Ремерз в блоге для “Новое Время”.

Так, эксперт уточнил, что современные игры активно развиваются, уменьшая время транзакций, и люди становятся менее защищенными: “чем “короче ставка”, тем больше риск вызвать игорную зависимость”.

В этой связи при легализации игорного бизнеса для Украины очень важно со стороны государства вводить принципы ответственной игры – совокупности практик, направленных на то, чтобы снизить риски возникновения игорной зависимости.

“Это предохранитель, который направлен на то, чтобы человек делал что-то сознательно, а не шел автоматически за своими инстинктами или реакциями организма… Очень важен вопрос позиции организаторов азартных игр, которые могут злоупотреблять этим правилом. Ведь для них выгодно, чтобы человек играл больше”, – отметил он.

Ремерз подчеркнул, что в Украине необходимо будет обеспечить жесткий автоматический контроль за этим видом бизнеса, чтобы снизить риски социальных проблем.

“Прежде всего, регулятор должен произвести каталогизацию игр, ранжировать их по степени рисков для игрока. Подобная оценка рисков, а также постоянное сотрудничество с разработчиками игр, профилактическая работа с разными группами населения, внедрение продуктов machine learning для обеспечения ответственной игры, жесткий контроль рынка (в первую очередь, финансовый) — это те инструменты, благодаря которым удалось добиться снижения числа зависимых от игры в развитых странах”, – заметил эксперт.