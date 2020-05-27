Директор “Укркинохроники” назвала нардепа Ткаченко заказчиком рейдерской атаки на предприятие

Директор ГП “Укркинохроника” Алина Хорошилова заявила о попытках народного депутата и собственника компании “Одесской киностудии” Александра Ткаченко захватить предприятие с целью дальнейшего использования имущественных объектов “Укркинохроника”.

Об этом пишет РБК-Украина.

Директор ГП “Укркинохроника” высказала опасения, что действия Ткаченко приведут к уничтожению архивного и документального кино. Она обратилась к президенту с просьбой защитить предприятие от рейдеров: “Мы составили письмо к президенту В. Зеленскому с просьбой вмешаться в ситуацию, спасти украинское документальное кино, архивное дело”.

Хорошилова связывает действия Ткаченко с его желанием развивать бизнес за счет ГП “Укркинохроника”.

“Состоялось выездное заседание Комитета ВР по вопросам гуманитарной политики под председательством Ткаченко, который пытается организовать рейдерский захват нашего предприятия. Действия Ткаченко связаны с его частными интересами в сфере кинопроизводства. Ткаченко является фактическим собственником ЗАО “Одесская киностудия”, которая под его руководством не снимает вообще, ни за государственные деньги, ни за деньги собственника”, – заявила она.

Коллектив ГП “Укркинохроника” поддержали ряд общественных организаций – обращение к президенту подписали руководители “Ассоциация фотохудожников Украины”, “Киев Мистецький”, “Исторический Киев”, “Стародавний Киев”.

Источники в Министерства культуры и информационной политики подтверждают, что попытка Ткаченко захватить объекты ГП “Укркинохроника” связаны с интересами Ткаченко – он является фактическим собственником ЗАО “Одесская киностудия”, двух кинопрокатных компаний и сети кинотеатров “Линия кино”.

С 2018 года совладельцем Одесской киностудии стал девелопер-застройщик (SAGA Development) Андрей Ваврыш. Более двух лет Ткаченко и Ваврыш занимаются кинобизнесом. Ваврыша могут заинтересовать участки ГП “Укркинохроника” на 2,7 га, где можно построить 80 тыс кв м жилья. Рыночная стоимость такого жилья составит более 150 млн долл.

Представители комитета Ткаченко и Минкультуры обвинили руководство ГП “Укркинохроника” в доведении предприятия до банкротства и ненадлежащем хранении архива.

“Информация не соответствует действительности. Как раз несмотря на отсутствие поддержки в последние три года руководство предприятия приложило все усилия для возобновления полноценной работы предприятия. В том числе были погашены долги по исполнительным производствам”, – опровергли обвинение в ГП “Укркинохроника”.

Государственное предприятие “Украинская студия хроникально-документальных фильмов (ГП “Укркинохроника”) – студия хроникально-документальных фильмов, созданная в 1931 году в Харькове на базе Общества друзей советского кино, с 1939 года находится в Киеве. Выпускала документальные фильмы и киножурналы “Советская Украина”, “Молодежь Украины”, “Пионерия”, “Украина спортивная”, “Украина сегодня”, во время Второй мировой войны действовали фронтовые киногруппы.