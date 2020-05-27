Бывший украинец забил фантастический гол в Европе: опубликовано видео

Бывший футболист молодежной сборной Украины Валериане Гвилия отметился красивым голом в матче 1/4 финала Кубка Польши.

Гвилия, выступающий за варшавскую “Легию”, дальним ударом поразил ворота “Медзя”, открыв счет в поединке. “Легия” добилась победы со счетом 2:1 и завоевала путевку в полуфинал.

26-летний Гвилия является уроженцем грузинского города Зугдиди. В юном возрасте он переехал в Украину и воспитывался в академии харьковского “Металлиста”. Профессиональную карьеру он начал в запорожском “Металлурге”, а через несколько лет стал выступать за молодежную сборную Украины. Впрочем, в 2016 году полузащитник сменил гражданство и принял решение выступать за сборную Грузию, за которую на данный момент провел 24 матча и забил три гола.

Ранее сообщалось, что украинский нападающий Артем Милевский забил красивый гол в матче чемпионата Беларуси.