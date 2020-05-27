Китайский Хатико: в Ухане случилась трогательная история с собакой, чей хозяин умер от коронавируса, фото

В китайском городе Ухань, где зимой свирепствовал коронавирус, пес три месяца ждал своего хозяина в коридоре больницы Тайкан – его 70-летний владелец умер от COVID-19 спустя через пять дней после госпитализации.

В Twitter Hans Solo опубликовали фото собаки.

Пес бежал за машиной “скорой”, когда хозяина забирали в больницу. Медработники и сотрудники соседних магазинов время от времени подкармливали его. Животному дали кличку Сяо Бао — в переводе с китайского “маленькое сокровище”. Иногда пса пытались прогнать с территории больницы из-за жалоб пациентов. Однако Сяо Бао всегда возвращался и ждал.

В конце концов медсестры обратились в Ассоциацию по защите животных, ее сотрудники и забрали пса. Сяо Бао осмотрели ветеринары — выяснилось, что он полностью здоров. Собаке уже подыскивают новый дом.

Как сообщал “источник”, в Харькове собака спасла жизнь своей пожилой хозяйке, которая теперь вряд ли сможет ухаживать за своим питомцем.