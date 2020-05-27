Ученые нашли “суперчеловека”, против которого коронавирус бессилен: что о нем известно

Ученые нашли человека, кровь которого блокирует коронавирус.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на издание Life Science.

Образцы крови пациента, у которого в 2003 году диагностировали коронавирусную атипичную пневмонию, содержат антитело, блокирующее новый коронавирус SARS-CoV-2.

Медики уверяют, что этот человек может помочь ученым в поиске методов борьбы с новым коронавирусом, который вызвал пандемию Covid-19.

Антитела являются частью иммунной системы организма на патогены. Данное конкретное антитело, которое исследователи называют S309, продемонстрировало сильную способность связывать и отключать спаечный белок SARS-CoV-2, который позволяет вирусу проникать в клетки.

Поскольку изучение клеток проводилось в лаборатории, нужно гораздо больше исследований, чтобы показать, будет ли это антитело эффективно противодействовать SARS-CoV-2 у других людей.

Компания Vir Biotechnology уже разработала антитело для тестирования, надеясь начать клиническое испытание на людях. Полученные данные открывают дорогу к использованию S309 либо отдельно, либо в составе “коктейля антител” для профилактики или лечения Covid-19.

Многие исследователи искали антитела у людей, которые переболели Covid-19, тогда как новое исследование искало их у человека, переболевшего SARS еще в 2003 году.

Среди 25 исследованных антител авторы обнаружили несколько таких, которые могут связываться с SARS-CoV-2, и одно из них, в частности, S309, представляло собой “сильное” нейтрализующее антитело.

Когда исследователи объединили S309 с другими антителами, которые имели более слабую активность против SARS-CoV-2, этот “коктейль” еще больше усилил нейтрализацию SARS-CoV-2.

Поскольку коронавирусы мутируют медленнее, чем другие вирусы (например, грипп), то антитела могут сохраняться и быть эффективными в течение 1-2 лет после выздоровления.

Как сообщал “источник”, ранее медики рассказали об опасном свойстве коронавируса после “выздоровления”.