“Динамо” обыграло клуб из Донецка благодаря чемпиону мира: видео

Киевское “Динамо” обыграло в товарищеском матче донецкий “Олимпик” со счетом 2:0.

Героем встречи стал 19-летний полузащитник столичной команды Георгий Цитаишвили, оформивший дубль в стартовые четыре минуты игры. Эти голы чемпиона мира в составе сборной Украины U20 так и остались единственными в матче, который проходил в формате 2 тайма по 30 минут.

Товарищеский матч

ДИНАМО Киев – ОЛИМПИК Донецк – 2:0

Голы: Цитаишвили, 2; Цитаишвили, 4.

Динамо: Бущан (Бойко, 31) Кендзера (Сирота, 31), Попов (Забарный, 31), Шабанов (Шепелев, 31), Миколенко (Андриевский, 31), Сидорчук (де Пена, 31), Буяльский (Кадири, 31), Дуэлунд (Караваев, 31), Цитаишвили (Сухоручко, 31), Вербич (Соль, 31), Русин (Кендзера, 31 (Бенито, 45)).

Олимпик: Халими, Кравченко, Гришко, Цимбалюк, Гошкодеря, Лебеденко, Чогадзе, Романовский, Политыло, Балашов, Шахаб.

Ранее “источник” сообщал, что была названа дата возобновления чемпионата Украины по футболу.