В России коронавирус убил беременную женщину и ее ребенка: появились детали трагедии

Из-за коронавируса в России в больнице города Санкт-Петербург умерла беременная женщина.

Об этом сообщает информагентство “Интерфакс”.

Она умерла с ребенком еще 21 мая в Боткинской инфекционной больнице.

“Беременная женщина в возрасте 34 лет, иностранная гражданка, находилась на последних сроках. И мать, и ребенок погибли”, – говорится в сообщении.

У погибшей был подтвержден COVID-19 с тяжелым течением вирусной пневмонии.

“Окончательные выводы о причинах смерти будут сделаны после получения результатов патологоанатомического исследования”, – говорится в сообщении.

Как сообщал “источник”, 30 марта в Ивано-Франковске умерла роженица, у которой было подозрение на коронавирус. Местные врачи отмечают, что женщина умерла от пневмонии, а результаты анализа позже показали COVID-19.