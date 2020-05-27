Попадает точно в цель: опубликованы впечатляющие фото испытаний украинской ракеты “Нептун”

В Одесской области на государственном испытательном полигоне “Алиби” прошли испытания украинского комплекса крылатых ракет “Нептун”.

Об этом сообщило Министерство обороны в Facebook.

“Каждая ракета оснащена головкой самонаведения, которая имеет сверхвысокие углы обзора, устойчива к радиолокационным помехам противника, что необходимо для прохождения систем радиолокационной борьбы корабля“, – отмечается в сообщении.

К государственным испытаниям была привлечена авиация и корабли и катера ВМС ВС Украины.

“Нептун” – противокорабельная крылатая ракета, она разработана киевским конструкторским бюро “Луч”. Ракета предназначена для уничтожения кораблей водоизмещением до 5 тысяч тонн, и имеет боевую часть массой 150 кг. Ракета имеет дозвуковую скорость (900 км/ч) и осуществляет полет на сверхмалых высотах (несколько метров над уровнем моря). Во время полета ракета может маневрировать. Дальность полета – до 280 км.

Как сообщал “источник”, в начале апреля в Одесской области также проходили испытания комплекса крылатых ракет “Нептун”.

Также ранее в Украине прошли испытания многоцелевого самолета МиГ-29МУ2 с управляемой ракетой Х-29Т.