В центре Киева снова “работает” банда уличных воровок: в сети показали фото

В центре Киева заметили компанию воровок ромской национальности.

Об этом сообщает ресурс “Киев Оперативный”.

Банда промышляет на Бессарабке в самом центре столицы. Жителей города предупредили об их преступных намерениях.

“Берегите карманы! Они уже вернулись и ждут ваши мобилочки и кошельки”, – написали в сети и опубликовали фото

Как сообщал “источник”, 14 марта в Киеве девушка ромской национальности украла у пассажирки кошелек, однако ей пришлось его вернуть. Инцидент произошел на остановке маршруток около станции метро “Шулявская”. Там орудовала банда людей ромской национальности.

А воровка, которая орудует на центральном железнодорожном вокзале Киева оказалась женой полицейского, который ее прикрывает. Одна из жертв обратилась в полицию, но там ей не смогли помочь: долго не хотели пускать на территорию отделения, а когда пустили сказали, что это бесполезно.