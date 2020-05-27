Не является моей мишенью: борец Грицай рассказал, когда перестанет говорить об Усике

Украинский борец Богдан Грицай рассказал, когда он прекратит свою перепалку с боксером-соотечественником Александром Усиком.

Об этом борец сообщил на собственном канале в YouTube.

“Усик не является и никогда не был моей мишенью. Если он прекратит продвигать российские интересы, используя свою популярность в определенных кругах, мне он станет совсем неинтересен. Но если, скрываясь от диванных экспертов за диваном, Усик и его команда продолжат подло гадить Украине и украинцам, я с темы Усика, его бизнеса и бизнес-интересов не слезу. Сашенька, хочешь дальше зарабатывать на украинцах? Тогда тебе придется научиться нас уважать и не плевать в колодец, из которого ты с такой жадностью хлебаешь всю свою жизнь”, – заявил Грицай.

Ранее сообщалось, что в России выразили готовность организовать бой Усик – Грицай.