Меркель сделала важное заявление о санкциях против России

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости сохранения политики санкций в отношении России.

Об этом она сказала на форуме, организованном Фондом Конрада Аденауэра.

По словам канцлера, диалогу между Евросоюзом и РФ необходимо придать новые импульсы.

Нарушение фундаментальных правил международного права, как подчеркнула Меркель, необходимо называть своими именами. Поэтому политика санкций будет сохраняться, пока не будет прогресса в выполнении минских соглашений.

“Если не будет прогресса в минском процессе, то нам нужно будет придерживаться санкций. С другой стороны, председательство в ЕС дает нам возможность придать новые импульсы отношениям“, – сказала канцлер.

Как сообщал “источник”, ранее Россия пыталась добиться в ООН отмены санкций, прикрываясь коронавирусом.

Также ранее США расширили список санкций против России.