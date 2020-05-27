Наш парень: украинский футболист восхитил сеть очередным трюком с мячом, видео

Полузащитник донецкого “Шахтера” и молодежной сборной Украины Михаил Мудрик сумел одним касанием остановить мяч, который сбросили с пятого этажа.

Видео опубликовал популярный Instagram-аккаунт 433.

Действие украинца пришлось по душе пользователям сети.

“На видео Суарес и Месси”, “Роналдиньо”, “Это потрясающее касание”, “Бербатов бы гордился”, “Миша – лучший!”, “Касание от парня, который заставил бы Неймара плакать”, “Наш парень”, – пишут пользователи.

19-летний Мудрик является воспитанником “Шахтера”. В нынешнем сезоне он провел три матча за основную команду “горняков”. В составе команды U19 он сыграл 12 матчей в Юношеской лиге УЕФА и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Мудрик продемонстрировал мяч-торнадо.