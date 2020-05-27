Между США и Китаем вспыхнул скандал: цены на нефть поползли вниз

Между США и Китаем вспыхнул скандал из-за давления Пекина на специальный административный район Гонконг, приведшего к волне протестов.

Об этом сообщают американские СМИ.

Президент США Дональд Трамп заявил, что через пару дней объявит о мерах, которые Соединенные Штаты планируют предпринять в адрес Китая в ответ на действия в отношении Гонконга.

“Мы делаем кое-что прямо сейчас. Думаю, вы сочтете это очень интересным, но я не буду говорить об этом сейчас, я скажу об этом через пару дней“, −ответил он на вопрос о том, будут ли США вводить санкции против Китая.

Трамп не уточнил, о каких мерах идет речь, но пообещал “нечто мощное”.

Спикер МИД Китая Чжао Лицзянь, в свою очередь, заявил, что вопросы взаимоотношений официального Пекина и автономного района Гонконг относятся ко внутренней политике страны, в которую не имеет права вмешиваться ни одна страна в мире.

По его словам, китайское правительство настроено решительно и будет защищать суверенитет и национальные интересы.

“Мы решительно против того, чтобы иностранные политические силы вмешивались в вопросы Гонконга, мы не изменим своей позиции“, – заявил он.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил в Конгрессе, что Гонконг больше не имеет автономии от Китая, которая была предусмотрена при передаче территории от Великобритании китайским властям в 1997 году.

“Гонконг больше не автономен от Китая, учитывая ситуацию на месте. США поддерживают народ Гонконга“, – отметил Помпео.

Он добавил, что “катастрофическое решение Пекина – это лишь последнее в серии действий, которые в корне подрывают автономию и свободы Гонконга, а также собственные обещания Китая гонконгскому народу в соответствии с китайско-британской Совместной декларацией, международным договором, подписанным ООН“.

“Ни один здравомыслящий человек не может сегодня утверждать, что Гонконг сохраняет высокую степень автономии от Китая, учитывая факты на местах. Если раньше Соединенные Штаты надеялись, что свободный и процветающий Гонконг станет образцом для авторитарного Китая, то теперь ясно, что Китай моделирует Гонконг вслед за собой“, – сообщил Помпео.

Из-за усиления напряженности вокруг Гонконга мировые цены на нефть заметно снизились. Июльские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICEFutures вечером 27 мая упали на 1,62 доллара (4,48%) – до 34,55 доллара за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть марки WTI на июль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже понизилась на 1,76 доллара (5,12%) – до 32,59 доллара за баррель.

Ранее Национальный народный конгресс Китая включил в свою повестку дня проект закона “О совершенствовании правовой системы и правоприменительного механизма Гонконга”, который предусматривает ответственность за “мятеж, сепаратизм и измену”.

Как сообщал “источник”, ранее США предупредили Китай о возможных санкциях из-за намерения Пекина легализовать свои спецслужбы в Гонконге.