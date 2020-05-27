Суд в Германии принял решение по экстрадиции беглого экс-депутата Рады

Высший земельный суд Ольденбурга (Германия) 27 мая отказал в экстрадиции в Украину подозреваемого в создании коррупционных схем бывшего депутата Верховной Рады Александра Онищенко.

Об этом сообщает “DW”.

По мнению судей, в настоящее время нельзя установить, что уголовное преследование Онищенко в Украине осуществляется по политическим мотивам.

В объяснении к постановлению суда отмечается, что “существует значительная вероятность” того, что в случае экстрадиции Онищенко “не будут соблюдены минимальные стандарты международного права относительно условий содержания в тюрьмах”, в том числе и Европейской конвенции по правам человека. Поэтому экстрадиция является недопустимой.

Судьи сослались на доклад Европейского комитета по предотвращению пыток Совета Европы (СЕ). Эксперты комитета посетили в 2017 году тюрьму в Украине. В сделанном в следующем году докладе эксперты комитета указали на “нечеловеческие условия содержания заключенных, унижающих человеческое достоинство”, говорится в сообщении на сайте суда.

Так же судьи Высшего земельного суда Оденбурга отменили ордер на экстрадиционный арест Онищенко.

Как сообщал “источник”, в июне прошлого года Онищенко собирался участвовать в выборах в Верховную Раду Украины и хотел осуществить “добровольную экстрадицию”.