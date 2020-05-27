Запуск корабля Маска с астронавтами NASA перенесли: названа новая дата

В среду, 27 мая, в 23:33 по киевскому времени со стартовой площадки в космическом центре Кеннеди во Флориде должен был состояться запуск ракеты SpaceX, однако старт отложили из-за непогоды.

Об этом сообщили в ходе онлайн трансляции.

Следующая попытка запуска ракеты SpaceX запланирована на 30 мая в 03:22 по времени Восточного побережья США (10:22 по киевскому времени).

На орбиту корабль выведет ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX. Стыковка с Международной космической станцией намечена на 31 мая.

Ранее “источник” публиковал фото и видео подготовки астронавтов к полету. Командир корабля – 53-летний Даглас Джеральд Херли, астронавт, пилот-испытатель и полковник корпуса морской пехоты, для которого этот полет станет третьим в карьере. Вторым пилотом, который летит на Crew Dragon, стал Роберт Бенкен (49 лет), астронавт, подполковник ВВС и Глава управления астронавтов NASA с 2012 по 2015 г. Для Бенкена это тоже третий полет.