Экс-главе ОГА стало плохо в прямом эфире на ТВ: видео и подробности

Бывшему главе Закарпатской областной государственной администрации Геннадию Москалю стало плохо во время прямого эфира.

Соответствующее видео размещено в YouTube.

В ходе передачи Москаль стоя отвечал на вопросы ведущих, однако в какой-то момент он зашатался.

“Извините, у нас гостю плохо“, – сказал ведущий Вячеслав Пиховшек.

По словам ведущей телеканала Newsone Елены Кирик, Москаля срочно забрала “скорая”.

Позднее стало известно, что Москалю уже стало лучше. Выяснилось, что у него резко упало давление, но врачам “скорой” удалось стабилизировать ситуацию.

Как сообщал “источник”, ранее спортсменка Анна Ризатдинова потеряла сознание в прямом эфире шоу “Танці з зірками”.

Также ранее украинскому экс-министру стало плохо прямо во время выступления.