Экс-главе ОГА стало плохо в прямом эфире на ТВ: видео и подробности

Бывшему главе Закарпатской областной государственной администрации Геннадию Москалю стало плохо во время прямого эфира.
Соответствующее видео размещено в YouTube.
В ходе передачи Москаль стоя отвечал на вопросы ведущих, однако в какой-то момент он зашатался.
“Извините, у нас гостю плохо“, – сказал ведущий Вячеслав Пиховшек.
По словам ведущей телеканала Newsone Елены Кирик, Москаля срочно забрала “скорая”.
Позднее стало известно, что Москалю уже стало лучше. Выяснилось, что у него резко упало давление, но врачам “скорой” удалось стабилизировать ситуацию.
Как сообщал “источник”, ранее спортсменка Анна Ризатдинова потеряла сознание в прямом эфире шоу “Танці з зірками”.
Также ранее украинскому экс-министру стало плохо прямо во время выступления.