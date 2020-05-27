Под Одессой живодер устроил массовую расправу над животными: фото

В селе Сухой лиман недалеко от Одессы живодер устроил расправу над животными.

Об этом рассказал старший инспектор отдела ювенальной превенции главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Ревун, сообщает “источник” со ссылкой на “Думскую“

В населенном пункте были найдены около десятка истерзанных черепах.

Они были зверски убиты – у некоторых отсутствуют конечности, раздавлены панцири и есть следы ожогов. Вероятно, рептилий пытались пожарить на костре.

Кроме того, в окрестностях этого села жители часто находят останки собак, а в лимане – утопленных щенков.

Жители поселка предполагают, что убийство животных – дело рук арендаторов лимана.

“Скорее всего, это люди, которые занимаются разведением рыбы хозяйственного назначения. Есть гипотеза, что черепахи истребляют эту рыбу“, —сказал Дмитрий Ревун.

Однако биологи считают это мифом, поскольку болотные черепахи весьма неповоротливы и не могут нанести вреда рыбному хозяйству.

Местные жители хотят найти арендаторов пруда, чтобы прекратить живодерство.

Как сообщал “источник”, ранее в Шостке Сумской области местные жители нашли несколько мешков с убитыми животными.

Также ранее в Подольском районе Киева живодер убил несколько десятков котов.