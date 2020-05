Как астронавты готовятся к историческому полету на ракете Илона Маска: фото и видео

В среду, 27 мая, в 23:33 по киевскому времени со стартовой площадки в космическом центре Кеннеди во Флориде состоится запуск ракеты SpaceX. На борту будут двое астронавтов.

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАПУСКА FALCON 9 И CREW DRAGON

Фото и видео подготовки астронавтов к историческому полету публикуют в Twitter NASA и SpaceX.

The White Room is the last place on Earth that @Astro_Doug & @AstroBehnken see before they get on board Crew Dragon to #LaunchAmerica. Tune in: https://t.co/U1COQzFy4v pic.twitter.com/InXkUI25Kr — NASA (@NASA) May 27, 2020

Командир корабля – 53-летний Даглас Джеральд Херли, астронавт, пилот-испытатель и полковник корпуса морской пехоты, для которого этот полет станет третьим в карьере. Вторым пилотом летит Crew Dragon стал Роберт Бенкен (49 лет), астронавт, подполковник ВВС и Глава управления астронавтов NASA с 2012 по 2015 г. Для Бенкена это тоже третий полет.

.@NASA astronauts @AstroBehnken and @Astro_Doug arrive at Launch Complex 39A ahead of launch of Crew Dragon pic.twitter.com/s7jxxoOPZI — SpaceX (@SpaceX) May 27, 2020

Falcon 9 Block 5 с кораблем Crew Dragon отправится в космос, где 28 мая корабль должен “догнать” МКС и пристыковаться к переднему стыковочному узлу модуля Harmony. Если миссия Crew Dragon Demo-2 увенчается успехом, SpaceX и NASA начнут подготовку к полноценной эксплуатации кораблей Crew Dragon.

.@SpaceX‘s Dragon vehicle was designed from scratch 12 years ago to carry cargo from Earth to @Space_Station. Key upgrades were made to make it human rated and able to #LaunchAmerica today. pic.twitter.com/fUgx4iI5j6 — NASA (@NASA) May 27, 2020

Как сообщал “источник”, 29 января аэрокосмическая компания Илона Маска SpaceX с помощью ракеты-носителя Falcon 9 вывела на орбиту 60 спутников связи для миссии глобального интернета Starlink.