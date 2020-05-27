Хорошо училась и умела удивлять: фото, видео и детали о 17-летней подозреваемой в убийстве парня в Тернополе

Появились подробности о 17-летней жительнице одного из сел Тернопольского района, которую подозревают в убийстве 24-летнего студента из Конго.

Об этом рассказывается в сюжете “Чрезвычайных новостей”.

Отмечается, что на днях девушка в СИЗО встретит свое совершеннолетие. Они с убитым иностранцем встречались, она даже представила его родственникам как жениха. Однако в последнее время пара часто ссорилась.

Последний конфликт стал роковым для африканца. Что случилось между ними в ту ночь неизвестно, но Соломия нанесла парню смертельные удары ножом по месту его жительства и скрылась с места преступления.

Друзья погибшего требуют для девушки справедливого наказания. По словам одного из них, Соломия пришла к парню в 11 ночи, а убила его в три часа ночи.

“Мы не знаем, почему он общался с такой как она“, – говорит товарищ погибшего Джордж.

Односельчане по-разному отзываются о подозреваемой. Кто-то говорит, что она была хорошей девушкой, хорошо училась и умела удивлять. Однако некоторые соседи рассказывают, что после того, как четыре года назад умер ее отец, Соломия очень изменилась – стала замкнутой и агрессивной и увлеклась боевыми искусствами. Более того – стала интересоваться мистическими ритуалами – у старого дома установила крест и часто около него что-то бормотала.

Как сообщал “источник”, 22 мая, под Киевом, в Вышгороде, несколько подростков устроили разборки с двумя взрослыми мужчинами. В ходе конфликта один из подростков застрелил оппонента.