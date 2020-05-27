В России начали испытания нового мощного оружия: фото

Россияне на специальном полигоне в Нижегородской области провели испытания новой версии российской 152-мм самоходной артиллерийской установки “Коалиция-СВ” на базе автомобиля КамАЗ-6550.

Об этом сообщают “РИА Новости”.

Установка разработана в нижегородском Центральном научно-исследовательском институте “Буревестник”, входящем в концерн “Уралвагонзавод”.

По словам главного конструктора, колесная машина имеет ряд преимуществ: может использоваться на дорогах общего назначения, имеет большую мобильность и очень высокий ресурс по сравнению с гусеничными САУ.

Сейчас 152-мм САУ на колесном шасси изготовлена малой серией. В этом году предполагается завершить испытания.

Как сообщал “источник”, в море возле Одессы военно-морские силы Украины испытали бронекатеры. Экипажи протестировали работу автоматических систем защиты от наведения оружия противника – тепловых ловушек, которые срабатывают в автоматическом режиме при облучении объекта.