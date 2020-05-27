Рэпер Серега впервые ответил на обвинения бывшей жены в похищении детей

Уже 4 месяца Полина Ололо борется за возможность видеться со своими сыновьями, которых, по ее словам, бывший муж Сергей Пархоменко противозаконно у нее отобрал. Исполнитель, известный под псевдонимами Серега и Полиграф ШарикOFF, впервые прокомментировал скандал. На своей странице в Facebook он объяснил поведение бывшей жены “чрезмерной впечатлительностью”.

Фото: facebook

“Для начала я могу и хочу сказать только хорошее о матери моих детей. Она – прекрасный человек с особым чувством материнской ответственности. Я принципиально воспитываю своих сыновей в абсолютном уважении к матери и во всем медийном поле они не смогут когда-либо прочесть никакой другой моей позиции по отношению к ней, кроме как уважительной, – написал рэпер. – Ее стремление заботиться о детях и любыми средствами убедить общественность в том, что их отец – я то есть – недостойный и аморальный человек, еще до суда, продиктовано суровой необходимостью ее жизненных обстоятельств и чрезмерной впечатлительностью”.

Пархоменко заявил, что женщине придется доказать его вину в суде, а сам он имеет все разрешительные документы на то, чтобы дети находились с ним. Музыкант дал понять, что до суда Марк и Платон будут находиться с ним.

“Никакой катастрофы в том, что родители иногда видят процесс воспитания и образования своих детей по-разному, нет собственно. Когда не удается прийти к общему знаменателю, дело решается в суде, для этого и существует суд, – написал он. – Тем более речь сейчас идет лишь об определении места жительства с одним из родителей, а не о лишении родительских прав”.