В июне украинцев ждут два дополнительных выходных

В июне украинцы будут отдыхать треть месяца. Всего в июне 2020 будут два государственных праздника: 7 июня – Троица и 28 июня – День Конституции Украины.
Православная церковь празднует День Святой Троицы в воскресенье в день Пятидесятницы — 50-й день после Пасхи. Таким образом выходной с воскресенья переносится на понедельник, передает Фокус
28 июня – День Конституции Украины – также в этом году выпадает на воскресенье, выходным будет понедельник.
Таким образом, в мае украицев ждут 10 выходных и 20 рабочих дней.
Календарь официальных и неофициальных праздников в июне
1 июня — Международный день детей (День защиты детей)
7 июня — Святая Троица
8 июня — Всемирный день океанов
9 июня — Международный день друзей
14 июня — Всемирный день донора
21 июня — День отца
22 июня — День скорби и Чествование памяти жертв войны в Украине
28 июня — День Конституции Украины
28 июня — День молодежи Украины