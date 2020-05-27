Кулеба: “ЛДНР” нет места в будущем урегулировании ситуации на Донбассе

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что оккупационным администрациям террористов “ЛДНР” нет места в будущем урегулирании ситуации на Донбассе. По его словам, они будут расформированы после возобновления суверенитета Украины над оккупированными территориями.

Об этом глава МИД сказал в эфире телеканала ATR, передает РБК-Украина.

Он сказал, что в условиях, когда с оккупированных территорий будут выведены российские войска, а Украина будет контролировать границу, оккупационные администрации не смогут существовать.

“Мы с ними (с террористами “ЛДНР”, – ред.) не будем вести разговоры, соответственно они не имеют никаких перспектив в будущей системе урегулирования Донбасса. Если будет безопасность, будет система вывода войск, восстановлен контроль границы, то собственно где этой оккупационной администрации… Ответ – нигде”, – заявил Кулеба.

Он также добавил, что украинским властям не хотелось бы применять план “Б” по урегулированию ситуации на Донбассе, о котором говорил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции. При этом Кулеба отказался комментировать, что этот план предусматривает.