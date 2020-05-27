Правительство автоматизировало учет переселенцев: подробности

На заседании Правительства 27 мая 2020 принято решение, которое позволит ввести автоматизированный обмен информацией между Минсоцполитики и Госпогранслужбой для получения сведений о гражданах Украины, которые пересекали государственную границу Украины или въезжали на временно оккупированные территории / выезжали из таких территорий.

Об этом сообщает Урядовый портал

Благодаря такому обмену информацией будет обеспечиваться осуществление государственного контроля за соблюдением требований законодательства при определении права граждан на назначение (получение) государственных выплат, а также выявление возможных злоупотреблений или фактов предоставления недостоверных данных, что приводит к нецелевому использованию бюджетных средств на указанные цели.

Также соответствующим актом предусмотрено, что обмен электронными данными между информационными системами Минсоцполитики и Госпогранслужбы будет осуществляется через систему электронного взаимодействия государственных информационных ресурсов в порядке, определенном законодательством. До подключения соответствующих информационных систем в СЭВ ДЭИР обмен будет происходить в порядке, определенном общим решением этих органов