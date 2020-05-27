Скандал при разделе земли: на Сватовщине отец и сын избили односельчан

По результатам судебного рассмотрения приговором Сватовского районного суда Луганской области двух жителей одного из населенных пунктов Сватовского района признали виновными в избиении граждан. Публичное обвинение в суде поддерживала прокуратура Луганской области.

Об этом сообщает прокуратура Луганской области



Прокурором доказано, что в мае 2018 года отец с сыном во время ссоры с односельчанами по поводу раздела земельного участка причинили последним побои, умышленные тяжкие и легкие телесные повреждения. Обвиняемые нанесли двум пострадавшим удары кулаками и ногами в область лица и другие части тела, а также совершили другие насильственные действия, повлекшие физическую боль.

Суд признал сына виновным в совершении тяжких телесных повреждений (ч. 1 ст. 121 УК Украины) и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы. Отца за умышленные легкие телесные повреждения и побои (ч. 1 ст. 125, ч. 1 ст. 126 УК Украины) приговорили к 200 часам общественных работ.