Виды прицепных подъемников

Прицепные подъемники являются самой популярной подъемной техникой. Они компактные, имеют небольшие габариты, способны поднимать грузы весом в пятьсот килограмм, могут транспортироваться при помощи легкового автомобиля и легко перемещаться по строительной площадке.
Купить прицепной подъемник или арендовать решает строительная компания, исходя из нужд и потребностей.
Разновидности прицепных подъемников
Прицепные подъемники бывают двух видов:
- Телескопические.
- Коленчатые.
Телескопические прицепные подъемники
Имеют колесную основу и небольшой вес. Благодаря малому весу, способны не нарушать слабый или подвижный грунт.
Состоят такие подъемники из платформы, опор и стрелы. Приводятся в действие при помощи электрического привода. Могут работать от сети в 250Вт или 380Вт, а также от аккумуляторов, бензинового или дизельного двигателя.
Стрела с платформой вращается благодаря гидромотору. Вышки Пекканиска оснащены автоматической стабилизацией платформы, эта функция помогает справляться с сильным ветром и полностью соблюдать технику безопасности.
Такие подъемные механизмы имеют следующие преимущества:
- Могут обслуживать строительные фасады на высоте до 25 метров.
- Небольшие габариты позволяют размещать оборудование на небольшой территории.
- Электрические приводы позволяют работать на вышке в закрытых помещениях.
- Большая грузоподъемность, несмотря на маленькие размеры.
- Простое управление – пульты расположены в корзине и на установке, благодаря этому рабочий, который находится в люльке, сам может корректировать положение.
Коленчатые прицепные подъемники
Коленчатые подъемники – отличные механизмы для выполнения строительных работ, обшивки фасадов зданий, монтажа оборудования, кондиционеров и водостоков.
Тип конструкции стрелы коленчатый, состоит из двух-трех колен, зависит от высоты вышки. Коленчатый механизм может раскладываться на высоту до 30 метров.
Прицепной подъемник можно использовать и внутри помещений, в сложенном виде такой механизм пройдет в относительно небольшой проем, далее подъемник раскладывается и применяется по назначению.
Работают коленчатые подъемники от аккумуляторов, от бытовой электросети, а также от бензиновых и дизельных двигателей.
Дизельные и бензиновые самые мощные.
Преимущества коленчатых прицепных подъемников:
- Простой в использовании.
- Удобный при отделке фасадов.
- Имеет электронные датчики защиты, которые стабилизируют вышку на высоте во время проведения работ при сильном ветре.
Прицепные подъемники небольшие и удобные, они легки в применении, оптимизируют рабочий процесс, делая его быстрым и производительным.