Виды прицепных подъемников

Прицепные подъемники являются самой популярной подъемной техникой. Они компактные, имеют небольшие габариты, способны поднимать грузы весом в пятьсот килограмм, могут транспортироваться при помощи легкового автомобиля и легко перемещаться по строительной площадке.

Купить прицепной подъемник или арендовать решает строительная компания, исходя из нужд и потребностей.

Разновидности прицепных подъемников

Прицепные подъемники бывают двух видов:

Телескопические.

Коленчатые.

Телескопические прицепные подъемники

Имеют колесную основу и небольшой вес. Благодаря малому весу, способны не нарушать слабый или подвижный грунт.

Состоят такие подъемники из платформы, опор и стрелы. Приводятся в действие при помощи электрического привода. Могут работать от сети в 250Вт или 380Вт, а также от аккумуляторов, бензинового или дизельного двигателя.

Стрела с платформой вращается благодаря гидромотору. Вышки Пекканиска оснащены автоматической стабилизацией платформы, эта функция помогает справляться с сильным ветром и полностью соблюдать технику безопасности.

Такие подъемные механизмы имеют следующие преимущества:

Могут обслуживать строительные фасады на высоте до 25 метров.

Небольшие габариты позволяют размещать оборудование на небольшой территории.

Электрические приводы позволяют работать на вышке в закрытых помещениях.

Большая грузоподъемность, несмотря на маленькие размеры.

Простое управление – пульты расположены в корзине и на установке, благодаря этому рабочий, который находится в люльке, сам может корректировать положение.

Коленчатые прицепные подъемники

Коленчатые подъемники – отличные механизмы для выполнения строительных работ, обшивки фасадов зданий, монтажа оборудования, кондиционеров и водостоков.

Тип конструкции стрелы коленчатый, состоит из двух-трех колен, зависит от высоты вышки. Коленчатый механизм может раскладываться на высоту до 30 метров.

Прицепной подъемник можно использовать и внутри помещений, в сложенном виде такой механизм пройдет в относительно небольшой проем, далее подъемник раскладывается и применяется по назначению.

Работают коленчатые подъемники от аккумуляторов, от бытовой электросети, а также от бензиновых и дизельных двигателей.

Дизельные и бензиновые самые мощные.

Преимущества коленчатых прицепных подъемников:

Простой в использовании.

Удобный при отделке фасадов.

Имеет электронные датчики защиты, которые стабилизируют вышку на высоте во время проведения работ при сильном ветре.

Прицепные подъемники небольшие и удобные, они легки в применении, оптимизируют рабочий процесс, делая его быстрым и производительным.