Как выбрать бокалы для шампанского

Для того чтобы подчеркнуть вкус игристого вина, созданы бокалы для шампанского. Заглянув в интернет-магазин Мир Посуды, вы сможете изучить роскошный ассортимент бокалов и сделать верный выбор. Здесь высокое качество безупречно сочетается с адекватной стоимостью. И подобное соотношение вас не разочарует. Для вас – возможность проконсультироваться бесплатно со специалистами, позвонив по телефону. Вам ответят на вопросы и помогут сделать верный выбор, в зависимости от ваших предпочтений и пожеланий. Оформить заказ вы сможете за несколько минут на сайте. даже не выходя из дома, с быстрой и удобной, безопасной доставкой. Здесь ценят клиентов и гарантируют качественное обслуживание и прекрасный сервис. Вы сможете выбрать удобны способ оплаты, ознакомиться с новинками и купить бокалы с быстрой доставкой. даже не выходя из дома.

Независимо от вида, бокалы для шампанского должны соответствовать некоторым важным характеристикам. Так, материал – стекло или хрусталь, при этом табу – пластик, ведь он портит вкус напитка. Хрусталь более прочный по сравнению со стеклом, поэтому стенки бокала могут быть более тонкими, контакт материала с напитком и кожей, а также вкусовыми рецепторами будет минимальным.

В заостренном дне чаши могут собираться и подниматься вверх пузырьки. Чаша, которая расширяется к середине, позволяет аромату достичь максимума концентрации.

Если верх достаточно широкий, сужающийся, то аромат удерживается в бокале и дегустатору будет комфортно пить шампанское.

Фужер для шампанского представляет собой узкий бокал, где чаша конусообразная, вмещающая от ста восьмидесяти до трехсот миллилитров вина. Эта форма прекрасно сохраняет вкус и аромат напитка, не позволяет шампанскому быстро выдыхаться. Тонкий фужер с игристым вином смотрится очень красиво.

Возможны и кубки для шампанского. Речь идет о бокале на высокой ножке с широкой, мелкой чащей, которая напоминает блюдце с высокими краями. Сюда вмещается сто двадцать – двести сорок миллилитров вина.

Тюльпан – бокал с относительно короткой ножкой, широкой чашей, которая сначала сужается, а потом слегка раскрывается кверху – похоже на лепестки цветка.