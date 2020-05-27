В Лисичанске поднимут тарифы на водоснабжение

В Лисичанске состоялось анонсированное ранее открытое обсуждение вопроса о необходимости установления тарифов на централизованное водоснабжение и централизованное водоотведение на 2021 год, сообщает Час Пик со ссылкой на пресс-службу ЛКСП “Лисичанскводоканал”.

В обсуждении тарифов, в частности, приняли участие мэр Лисичанска Сергей Шилин и директор ЛКСП “Лисичанскводоканал” Кравченко Н.И.

В ходе обсуждения были озвучены факторы, которые повлияли на необходимость увеличения тарифов на централизованное водоснабжение и водоотведение.

По сравнению с действующими, планируемые тарифы на 2021 г. на централизованное водоснабжение и централизованное водоотведение вырастут в общей сложности на 27,8% (в том числе по водоснабжению – на 12,2%, по водоотведению – на 67%).

После обсуждения вопроса, было решено поддержать решение об установлении тарифов на 2021 год и отправить протокол открытого обсуждения в НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг).

С протоколом проведения открытого обсуждения касательно установления новых тарифов на централизованное водоснабжение и централизованное водоотведение можно ознакомиться на сайте ЛКСП “Лисичанскводоканал”.