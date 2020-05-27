В Луганской области 13 граждан задекларировали доходы в сумме более 1 млн грн

В Главном управлении ГНС в Луганской области сообщили, что в течение января-апреля текущего года жители Луганщины подали 9005 деклараций об имущественном состоянии и доходах.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным налоговых деклараций задекларировано общий доход в сумме 309, 2 млн гривен. Гражданами самостоятельно определено к уплате в бюджет 19, 9 млн грн налога на доходы физических лиц. Сумма военного сбора к уплате составляет почти 2 млн гривен.

По состоянию на 1 мая 2020 года доход в сумме более 1 млн грн задекларировали 13 граждан на сумму 45 млн грн. Налоговые обязательства по НДФЛ определены в размере 3, 4 млн грн, военного сбора – 0,3 млнгривен.

Право на налоговую скидку по результатам 2019 года задекларировали 374 человека. Сумма налога на доходы физических лиц, подлежащая возврату, определенная плательщиками налогов в размере 862 тыс. гривен.