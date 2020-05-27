Певица Тоня Матвиенко шокировала рассказом о домогательствах детского врача

Тоня Матвиенко в Instagram-шоу “Правда или дело” рассказала жуткую историю о домогательствах врача в больнице Охматдет. В 1999 году он лечил ее дочь Ульяну, и угрозами пытался склонить 19-летнюю мать к половой связи.

Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Дочь Нины Матвиенко забеременела в 16 лет, но даже не думала об аборте. Девушка мечтала стать молодой мамой, потому вышла замуж и родила девочку. Во время беременности она часто сталкивалась с осуждением, в школе ее называли проституткой, но самое страшное началось уже после родов.

“Когда Уляна болела, и я шла к врачу, и мне говорили: “Ну конечно, не доглядела молодая мама”, – вспоминает Матвиенко. – Однажды случилась неприятность. Мы попали в Охматдет, ко мне пришел врач и стал меня домогаться – в 19 лет. Он меня прижал и сказал: “Ну ты же нагуляла”. 1999 год, телефонов нет, все были на даче, некому позвонить. И он себе решил, что я такая глупая малолетка, родила, потому что шлялась где-то. Он сказал: “Если не пойдешь, то я твоему ребенку сделаю проблемы”.

Сначала девушка никому ничего не сказала из страха, что он навредит маленькой Ульяне. Потом она позвонила свекрови, ее брат приехал разбираться, но все прошло очень тихо. “Я помню и год, и день, когда прибыла. Можно поднять материалы, посмотреть, работает ли этот врач. Потому что это такая травма, – сказала 39-летняя певица. – Я тогда сказала: “Ты что! Да у меня мама Нина Матвиенко!” И это мне помогло”.

Сейчас Тоня сомневается, стоит ли называть имена. Она опасается, что может столкнуться с осуждением, а врач не понесет никакой ответственности. “Скажут: “Клевый врач, столько детей спас!” А что он там с матерями делал? Я с ним не пошла, а может кто-то пошел и переспал”, – рассказала она.