Стало известно, когда в Рубежном заработают детские садики

В Рубежном детские садики возобновят работу с 9 июня 2020 года.

Об этом сообщает Управление образования Рубежанского городского совета.

Как указывается, такие сроки связаны с продолжающейся закупкой средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств для обеспечения надлежащего выполнения временных рекомендаций Главного санитарного врача Украины от 21.05.2020 № 25 по организации противоэпидемических мероприятий в учреждениях дошкольного образования на период карантина, связанного с распространением коронавирусной болезни (COVID-19).