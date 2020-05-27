“Железная дорога опускается на самое дно»: в ОРДО железнодорожники пожаловались Пушилину на долги по зарплате

Работники подконтрольного группировке «ДНР» предприятия «Донецкая железная дорога» написали коллективные обращения к руководству предприятия, а также группировки. Скан-копии обращений размещены на странице трудового коллектива во «ВКонтакте», сообщают Новости Донбасса



В письме они указывают на наличие задолженности по зарплате: «Пошел второй год, как железнодорожники перестали стабильно и в сроки получать свою, тяжелым трудом заработанную заработную плату».



Также отмечается, что с конца 2019 года предприятие перешло на неполную четырехдневную рабочую неделю. «А уже в 2020-м мы наблюдаем полнейшую катастрофу… Железная дорога опускается на самое дно», — рассказали работники.



По их словам, уже стала закономерной скрытая трехдневная рабочая неделя, на которую работники соглашаются якобы «по своему личному желанию».



Указано, что большая часть рабочих за апрель получит не более 5-7 тысяч рублей (2000-2700 гривен) заработной платы, «да и то еще неизвестно, когда».



Также железнодорожники указывают на плохие условия труда и изношенность оборудования и так далее.



В обращении главарю «ДНР» Денису Пушилину напомнили, что у компании «Внешторгсервис» (ВТС), которая на поездах вывозит металл и уголь в Россию, есть задолженность перед местными предприятиям, в том числе и перед железной дорогой.



В конце письма указано, что коллектив «на пределе своих возможностей обеспечивает работоспособность дороги», но социальная напряженность настолько высока, «что взрыв может произойти в любой момент».