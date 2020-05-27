Град, шквалы и ливни: Укргидрометцентр дал прогноз на июнь

В июне увеличится по сравнению с маем грозовая деятельность, ожидаются град, шквалы, сильные дожди и ливни.

Об этом идет речь в прогнозе Укргидрометцентра на июнь 2020 года.

Средняя месячная температура воздуха составит 16-21 ° тепла, в горных районах 9-15 ° тепла.

Абсолютный максимум температуры воздуха прогнозируется 32-39 °, в горных районах 24-31 °, абсолютный минимум – 0-7 ° тепла, в отдельных районах северных, восточных и западных областей 0-3 ° мороза, на высокогорье Карпат до 5 ° мороза.

Среднее месячное количество осадков ожидается 44-95 мм, на юге страны местами 33-42 мм, в Карпатах и ​​Прикарпатье до 100-187 мм.