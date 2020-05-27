В Меловском районном центре « Спорт для всех » начали ремонтные работы

Глава Меловской районной государственной администрации Виталий Рукавицын осмотрел спортивно-оздоровительный комплекс коммунального учреждения «Меловской районный центр « Спорт для всех», где на сегодняшний день начат капитальный ремонт специализированного спортивного зала бокса.

Об этом сообщает пресс-служба Меловской РГА.



С целью улучшения условий спортивного зала бокса в 2020 году из районного бюджета на капитальный ремонт выделено 701,9 тыс. грн.



В рамках сметы предполагается замена пола, ремонт и отделка стен, замена отопления, электропроводки и светильников, обустройство подвесного потолка.

Напомним, ранее сообщалось о старте ремонтных работ в Меловской центральной районной больнице.