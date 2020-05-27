В ВНУ имени Владимира Даля обустроят две современные лаборатории для будущих инженеров

Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля (г.. Рубежное) получил грант от проектов USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины».

Об этом сообщает пресс-служба Рубежанского городского совета

Грант «Модернизация инженерного образования для поддержания конкурентоспособности промышленности Луганской области» составляет более 4 миллиона 300 тысяч гривен.

За эти деньги в учебном заведении Проект USAID поможет обустроить две компьютерные лаборатории для студентов инженерных специальностей – МехЛаб и ХимЛаб.

МехЛаб – это лаборатория для инженеров-механиков. В ней установят компьютерную технику, мебель, программное обеспечение для обучения студентов современным инженерным навыкам.

В частности, программные обеспечения CREO и ANSYS, которое связано с системами автоматизированного промышленного дизайна. Они позволят глубоко интегрироваться в производственный процесс, инженеры будут создавать полноценную разработку продукта и современные циклы моделирования, необходимые для экспериментов в технике.

А в ХимЛаб создадут лабораторию для инженеров-химиков. Туда закупят учебные курсы для преподавателей в местной инженерной компании «Химпроект», которая является разработчиком программного обеспечения AssistantBuild и BiTech. После прохождения курсов преподаватели университета смогут адаптировать учебные программы для студентов.

AssistantBuild и BiTech – это два вида программного обеспечения, которые являются комбинацией нескольких видов универсальных инженерных программ (включая NavisWork, Adobe Reader, AdvanceSteel, Revit, AutoCad и Plant 3D). Они широко используются многими инженерными фирмами. Все эти программы объединены вместе, чтобы дать общий обзор инженерных процессов студентам.

50 студентов будут учиться на этом оборудовании по адаптированным согласно с потребностями работодателей учебными программами.

Доступ к современному оборудованию с программным обеспечением с другой учебной целью (лекции для студентов других курсов, написание дипломных работ, научных статей) будут иметь еще 150 студентов университета.

Следует отметить, что в прошлом году Проект «Экономическая поддержка Восточной Украины» организовал тренинги для преподавателей университета по изучению программного обеспечения ANSYS и CREO. Благодаря этим тренингам преподаватели получили навыки и знания и готовы обновить программы до начала 2020-2021 учебного года.